شاهد.. أول ظهور لـ مورينيو مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو على مقعد المدير الفني لفريق توتنام للمرة، الأولى، أمام وست هام، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدروي الإنجليزي.





وتعد مواجهة وست هام هي أول مباراة رسمية لجوزيه مورينيو مع توتنهام، والذي تولى قيادة الفريق، الأربعاء الماضي، خلفا لـ ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل بسبب سوء النتائج.





ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب فرق "بريميرليج" برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 12 جولة خلال هذا الموسم حتى الآن، بينما يحتل وست هام المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.





وبدأ توتنهام مباراة وست هام بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: كازانيجا.





خط الدفاع: أورييه - ألديرفلد - - سانشيز - ديفيز.





خط الوسط: إريك داير - هاري وينكس - دلي آلي.



