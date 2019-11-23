الظهور الأول لـ مورينيو.. كين يسجل هدف توتنهام الثالث في شباك وست هام.. فيديو

أحرز هاري كين هدف توتنهام الثالث في شباك وست هام، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





جاء الهدف من عرضية مقوسة من سيرجي أورييه وضعها هاري كين قوية برأسة، لتسكن شباك وست هام، في الدقيقة 51.





وكان توتنهام تقدم على وست هام عن سون بالهدف الأول في الدقيقة 36، قبل أن يضيف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر المباراة.





وتعد مواجهة وست هام هي أول مباراة رسمية لجوزيه مورينيو مع توتنهام، والذي تولى قيادة الفريق، الأربعاء الماضي، خلفا لـ ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل بسبب سوء النتائج.



