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منوعات

ليس له ذنب.. ملكة جمال روسيا تتوسل لسلطان ماليزيا السابق للاعتراف بابنه إسماعيل.. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:51 م
ملكة جمال روسيا
ملكة جمال روسيا السابقة أوسكانا فويفودينا
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رشا عبد الوهاب
مازالت حالة الجدل المثارة حول زواج ملكة جمال روسيا السابقة أوسكانا فويفودينا وسلطان ماليزيا السابق الملك محمد الخامس قائمة، ويبدو أنها لن تنتهى في القريب العاجل.

وردا على تصريحات لمصادر في قصر السلطان السابق، أكدوا فيها أن فويفودينا – 27 عاما – رفضت إجراء تحليل الحمض النووي "دي. إن إيه" لابنها إسماعيل فور ولادته، نشرت ملكة الجمال الروسية صورا جدية للطفل، ورسالة أرسلتها إلى زوجها السابق قالت فيها إن الطفل نسخة منه.

وذكرت فويفودينا، في الرسالة، إلى طليقها، أنها سوف ترسل مجموعة من الصور له، وأنها تأمل في عدم إجراء تحليل DNA لأن إسماعيل نسخة منه، موضحة "لكن إذا صممت على إجراء التحليل، فلا مانع لدي".

وأشارت مصادر مطلعة في القصر من المقربين من الملك السابق، الذي تنازل عن عرشه في يناير الماضي بعد تسرب تفاصيل زواجه السري من أوكسانا، أنها رفضت مرتين اختبار الحمض النووي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أحد المقربين من السلطان السابق هجومه الضاري على ملكة الجمال الروسية قائلا إنها رفضت حتى ترى من يشبه الطفل أولا، وربما تريد أن تعرف من هو الأب البيولوجي للطفل".
وتابع أنه من المثير للريبة رفضها إجراء التحليل.

وأصرت أوكسانا مرارا على أن والد الطفل هو السلطان الذي تم تصويره في عطلة ملكية أسترالية بعد زفافهما الإسلامي السري في عام 2018.

ومع بلوغ الطفل شهره السادس، نشرت أوكسانا صورا وفيديو جديد للطفل، وسط معركة ضخمة بين الزوجين بسبب طلاقها لها بالثلاثة.
وقالت أوكسانا إن الطفل ولد في شهر رمضان المبارك، حيث يسامح الناس بعضهم البعض، ولذلك أنا أسامحك، وأريد أن أشكرك على هذا الطفل الرائع".

وتم إرسال الرسالة في 28 مايو الماضي، وذلك في بداية ما أصبح معركة تسوية طلاق عملاقة بين الزوجين اللذين كانا يتمتعان برومانسية ملكية.

ورجت أوكسانا السلطان قائلة: "أريد أن أطلب منك، قبل أن ترسل المحامين مجددا لي، لا تبدأ معركة معي، من أجل طفلنا، أريد أن أقرر كل شئ سلمي، ولذلك لا أريد أن ألتقى أيا من المحامين".

وتابعت في الرسالة " 'إذا أرسلت محامين، فهذا يعني أنني عدوتك، وإذا وجدت محامين أنا أيضا، فهذا يعنى أننا أعداء، وسيكون من الصعب ترتيب موعد لقاء في المستقبل بسبب هذا الصراع، الطفل يحتاج إلى أب، خصوصا أنه ولد، أنه ينتظر أن يلتقيك، وأي مشاكل بينا يجب ألا تقلقه، فهو ليس له ذنب".
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