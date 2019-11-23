للتقديم .. وظائف لـ السعوديين فى شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن وظائف شاغرة، بمسميات "مهندس ميكانيكا، مهندس فني كهربائي، فني إطفاء، مشغّل غاز، مشرف صيانة"، وذلك لحملة الثانوية العامة والبكالوريوس.



وتتباين شروط الوظائف المتاحة، وفق لمسمى كل منها على حدة، فيشترط لوظيفة "مهندس ميكانيكا" الحصول على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، و خبرة 12 عامًا في مجال صناعة الألومنيوم، فضلًا عن القدرة على توفير الدعم الهندسي للصيانة والعمليات إلى جانب التعامل مع الأنشطة الروتينية للصيانة الميكانيكية، والأنشطة غير الروتينية التي تشمل الدعم الفني لصيانة وفحص المعدات وجمع البيانات وتحليلها وتنفيذ البرنامج.



ويشترط لوظيفة مهندس فني كهربائي، الحصول على شهادة الثانوية العامة، ودبلوم في الكهرباء او الإلكترونيات، فضلًا عن خبرة 10 سنوات من العمل بمجال الصيانة في مصهر ألومنيوم، والقدرة على أداء مهامّ الصيانة والإصلاح الروتيني على عجلات السبائك الحديدية وأفران الصهر، بينما يشترط لوظيفة "فني إطفاء"، الحصول على شهادة الثانوية العامة، وخبرة خمس سنوات في مكافحة الحرائق داخل شركات البترول أو الكيماويات أو الأسمدة و التعدين أو غيرها من المنشآت الصناعية أو داخل إدارة إطفاء المدينة، فضلًا عن إجادة توفير استجابة فورية لأي طارئ.



وتتطلب وظيفة، مشغل غاز، الحصول على دبلوم أو مؤهل مناسب بذات المجال، وثمانية أعوام من الخبرة في صناعة الأسمدة والكيماويات أو الطاقة والمعرفة التقنية التفصيلية بإجراءات التشغيل المطلوبة لإنتاج الطاقة، وأبراج التبريد ومعالجة مياه الصرف البيولوجية والخبرة بتصنيع أحماض والكبريتيك والفوسفوريك، بينما يشترط لوظيفة "مشرف صيانة" الحصول على بكالوريوس في الهندسة، و15 عامًا من الخبرة ذات الصلة في مجال مماثل، مع القدرة على تنفيذ وتوفير الدعم الفني لتلبية مستوى الموثوقية التشغيلية المحددة، والقدرة على إدارة فريق الصيانة في الأنشطة الباردة التكليف، والتكليف الساخن وبدء التشغيل.



يذكر أن الشروط العامة للتقديم على الوظائف بمختلف القطاعات تتضمن أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة التي يتقدم عليها وفقًا لمهامها المحددة، وأن يكون متمتعًا بحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم: "الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها".