الماليةتقترض 41.5 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

تعتزم وزارة المالية الإقتراض من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 41.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.



قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن الوزارة عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح أدوات الدين عبر 3 طروحات اسبوعية من أذون وسندات الخزانة، تشمل أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" .



ذكر التقرير أن وزارة المالية تستهدف بيع أجال خزانة " 91، 182،266، 364" يوما بـ37.75 مليار جنيه موزعة علي يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، من بينها طرح أجلي 91 و 266 يوما بـ19.25 مليار جنيه غدا الأحد، و أجلي 182 و 364 يوما بـ 18.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.



وتستهدف الوزارة لبيع سندي خزانة من استحقاقي 5 و 10 سنوات بـ2.75 مليار جنيه خلال الإثنين القادم.