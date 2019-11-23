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رياضة

ليفربول يتصدر منفردا.. قطار الريدز يواصل دهس منافسيه ويهزم كريستال بالاس 2-1 .. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:58 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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حسن العمدة
حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيلهرست بارك فى الجولة الـ13 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق ماني بعد تلقيه عرضية رائعه تصل منطقة الجزاء ليستلم الكرة ويسددها بقوة لتصطدم فى القائم وتسكن الشباك علي الفور .

وادرك فريق كريستال بالاس هدف التعادل فى الدقيقة 82 عن طريق زاها من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وتمكن فيرمينو من أحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 86 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 37 منفردا بصدارة الدوري الانجليزي ، بينما تجمد كريستال بالاس فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة .

بدأ ليفربول المباراة بامتلاك الكرة، ومحاولة من أجل الضغط المبكر، وبالفعل حاصر كريستال بالاس في منتصف ملعبه، واستعاد الكرة أكثر من مرة سريعًا من عناصر أصحاب الأرض، لكن الخطورة كانت دائما غائبة عن عناصر الريدز.

وأتت أخطر فرصة في الدقيقة 16 من عمر المباراة عندما لعب كوياتي كرة عرضية رائعة تجاه جوردان أيو الذي استقبلها بوجه القدم الخارجي مباشرة نحو المرمى لكنها أتت بجوار القائم الأيسر لأليسون وخرجت لضربة مرمى.

استمر كريستال بالاس في تهديد مرمى ليفربول، وبالدقيقة 24 أرسل كوياتي عرضية من كرة ثابتة استقبلها كاهل برأسية أتت أعلى عارضة المرمى وخرجت لضربة ركنية.

وألغي حكم المباراة هدف لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 43 عن طريق تومكينز من رأسية قوية ، واعترض لاعبو ليفربول علي الهدف ، واستعان الحكم بتقنية الفيديو وقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأهدر فيرمينو فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65 بعدما حصل على تمريرة رائعة من الخلف للأمام وسددها لكنها خرجت لضربة ركنية.
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