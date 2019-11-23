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حوادث

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:00 م
جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية
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كتب محمد صبرى
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات إلى جميع المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهودها خلال أسبوع..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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