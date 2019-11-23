جذابة وساحرة.. نانسي عجرم تُشعل انستجرام فى أحدث ظهور

نشرت نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول جذابة وساحرة، وعلق أحد المتابعين قائلًا " فديتك".



وظهرت نانسي عجرم، تيشرت وجاكيت جلد وبنطلون جينز أنيق، ونسقت معها شنطة باللون الاسود، وانتعلت حذاء أسود ملائما لإطلالتها الجذابة.



ولم تضع نانسي عجرم، ميكب واكتفت بجمالها الطبيعي لإبراز أناقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق لإكمال إطلالتها.



واختارت حزام لامع يليق بها مع نظارة شمس، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..

