يارب ديم المحبة.. عمرو دياب يرد على أحمد حلمي

رد النجم عمرو دياب على منشور الفنان أحمد حلمي برسالة راقية ومؤثرة.



قال عمرو دياب عبر حسابه "حلمي.. أنا اللي استمتعت مع أصحابي وزملائي.. وتشرفت بالغناء معاكم.. يا رب ديم المحبة".



كان نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.



وعلق أحمد حلمى على الصورة قائلا : "عارفين التورتة أما تبقى كبيرة كدة وحلوة وكذا دور، وبيبقي فيه فراولاية واحدة كدا في آخر دور لوحدها منورة التورتاية.. هي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدًا يا عمرو.. طول عمرك متألق".



