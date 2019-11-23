ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يارب ديم المحبة.. عمرو دياب يرد على أحمد حلمي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:13 م
عمرو دياب - احمد
عمرو دياب - احمد حلمي
Advertisements
قسم الفن
رد النجم عمرو دياب على منشور الفنان أحمد حلمي برسالة راقية ومؤثرة.

قال عمرو دياب عبر حسابه "حلمي.. أنا اللي استمتعت مع أصحابي وزملائي.. وتشرفت بالغناء معاكم.. يا رب ديم المحبة".

كان نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.

وعلق أحمد حلمى على الصورة قائلا : "عارفين التورتة أما تبقى كبيرة كدة وحلوة وكذا دور، وبيبقي فيه فراولاية واحدة كدا في آخر دور لوحدها منورة التورتاية.. هي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدًا يا عمرو.. طول عمرك متألق".

يارب ديم المحبة.. عمرو دياب يرد على أحمد حلمي
يارب ديم المحبة.. عمرو دياب يرد على أحمد حلمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاص مابقتش لوحدك ولا بقيت يتيم.. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة لـ هيثم أحمد زكي

أخبار الفن| ناهد السباعي: ياريتك حسيت بالحب ده يا هيثم .. محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة

حبيب الملايين وأنا أولهم .. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ عمرو دياب.. شاهد

مش أقل من أي حد.. رسائل مؤثرة من النجوم لدعم رامي جمال

مهبطة ومستنية البوفيه .. بشرى تعلق على صورة لزفافها مع الهضبة وأحمد حلمي

أنا مش نكدية.. بشرى ترد على مهاجميها

ترشيحاتنا

إيه القمر ده.. بوسى تثير الشكوك حول إجرائها عملية تجميل

رد الأزهر على رجل يريد إزالة شعر جسده بالكامل.. الضوابط الشرعية

أسعار الفائدة على 5 شهادات ادخار من بنك مصر

القضاء الاداري تقضي بعدم قبول دعوى طرد سفير قطر من مصر

هل الدعاء يغير القدر؟ دار الإفتاء: نوع واحد من الأقدار يُغيرها.. تعرف عليه

الرئيس السيسي يروي موقفا طريفا بينه ومسئول شركة أوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض يحيى الفخرانى يجسد شخصياته الفنية .. صور

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض