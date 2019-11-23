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سيارات

تركي آل الشيخ يعلن بيع سيارة BMW تعود لعام 1981 بمبلغ غير متوقع

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:21 م
Bmw
Bmw
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مصطفى كرم
اعلن تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بيع سيارة BMW  تعود لعام 1981 بمزاد سوق السيارات بموسم الرياض.

وشارك تركي ال الشيخ صورة السيارة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا "‏الان تم بيع سيارة BMW  1981 بقيمة ١ مليون دولار".

ويُعتبر معرض السيارات بالرياض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، وأن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.

يُذكر أن معرض السيارات بالرياض، يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وسيكون المعرض متاحًا أمام الزوار من 12 ظهرًا حتى 11 مساء.
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