محلل سياسي: السيسي يسعى لوقف الزحف الاستعماري الجديد لأفريقيا

قال الكاتب والمحلل السياسي، إسلام عوض إن الرئيس السيسي يسعى إلى وقف الزحف الاستعماري الجديد الذي تنفذه إسرائيل وتركيا لنهب ثروات القارة الإفريقية، وذلك من خلال تعميق التواجد المصري والدولي في القارة السمراء.



وأضاف، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي يسعى جاهدا نحو تحقيق شراكة عادلة بين أفريقيا وأوروبا بعد عقود طويلة من الغياب المصري عن أفريقيا الأمر الذي أدى إلى تغلغل قوى معادية لا هم لها إلا نهب الثروات الإفريقية دون أي عائد يذكر أو فائدة للشعوب الافريقية، موضحًا أن إسرائيل تحاول السيطرة على القرار السياسي للدول الإفريقية من خلال المال، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتبر السوق الافريقي من أهم الوجهات التي تستوعب منتجاتها حيث بلغت صادراتها إلى القارة 100 مليار دولار.



وأكد أن الرئيس السيسي يسعى لزيادة الإستثمارات المصرية في أفريقيا بالإضافة إلى اتدشين وتعميق التعاون بين أفريقيا وأوروبا وغيرها الدول ، بهدف تحجيم التواجد الاسرائيلي والقوى المعادية التي تعمل بشكل منظم على أضعاف أفريقيا وإستنزاف ثرواتها.



وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمساعي الكبيرة للرئيس السيسي هو تكريس مبدأ الشراكة العادلة بين أفريقيا وأوروبا بحيث تستفيد أوروبا من الثروات غير المحدودة في أفريقيا وتستفيد أفريقيا من الخبرات الأوروبية في كافة المجالات لتحقيق التنمية، موضحا أن الصين باعتبارها عملاقا إقتصاديا ذي أذرع ممتدة في كل مناطق العالم تسعى لإستثمار أكثر من 400 مليار دولار في أفريقيا، لذلك أدرك الرئيس أن الصين باتت لاعبا هاما في الساحة الإفريقية وسعى لتعميق وتجذير التعاون بين الصين وأفريقيا على أسس عادلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب الافريقية والإستفادة من الخبرات الصينية الكبيرة ورأس المال الضخم الذي تضخه الصين في أفريقيا.



وأكد أن الرئيس السيسي يحقق نجاحات كبيرة في إطار مساعيه الرامية لتنمية القارة الإفريقية وزيادة سبل التعاون بين مصر وأفريقيا من خلال دعم رؤوس الأموال المصرية التي تتوجه إلى الأسواق الإفريقية، منوها بأن الرئيس يسعى إلى نقل المهارات والخبرات الألمانية إلى مصر ومن ثم أفريقيا باعتبار مصر بوابة أفريقيا الأولى ، موضحا أن جهود الرئيس السيسي لتنمية أفريقيا تدحض محاولات توجية الدول المعادية للرأي العام الإفريقي والدولي بمعلومات خاطئة تفيد بسعي مصر إلى السيطرة على مقدرات أفريقيا.