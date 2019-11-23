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ديني

خالد الجندي يجري حوارًا افتراضيًا مع الجماعات المتطرفة للرد على أفكارهم.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:12 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبدالله سليم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الجماعات المتطرفة، تبنت كثيرًا من أفكارها، بناءًا على فهمها المغلوط وتفسيرها لبعض الآيات في القرآن الكريم.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر قناة DMC الفضائية، أن بعض هذه الجماعات؛ فهموا من قول الله تعالى: «فإذا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...(5)»التوبة، الدلالة على وجوب قتل أي إنسان ليس مسلمًا، بعد انقضاء الأشهر الحُرم.

وأوضح أن هذه الجماعات أغفلت احترام المعاهدات مع غير المسلمين وحقن الدماء، موضحًا أنهم يردون على من يذكرهم بقوله تعالى:«لكم دينكم ولي دين(6)» الكافرون، وقوله:« ... وإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (24)»سبأ، بأنها منسوخة بقوله: « فإذا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاقتلوا ...».

وتابع أن الأمر نفسه يحصل عندما تتم مواجهتهم بقوله تعالى: «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(8)»الممتحنة، وقوله: « وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ(6)» التوبة.

وأردف أن بعض هذه الجماعات تبنت آراء من قال إن آية: «فإذا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...(5)»التوبة، قد نسخت 124 آية في كتاب الله من آيات السلم والمهادنة.
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