أحمد موسى: مصر الأكثر آمنا واستقرارا في منطقة الشرق الأوسط | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر الأكثر آمنا واستقرارا في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقريرا أمريكيا أكد أن مصر والإمارات العربية المتحدة الأكثر امانا في منطقة الشرق الأوسط.



وفي حديثه عن فوز منتخب مصر أمس على كوت ديفوار، قال موسى، إن المنتخب الأولمبي أراد الفوز بلقب البطولة الإفريقية وأن يذهب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو البطل.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجمهور المصري كان ملتزما بكل القواعد والقوانين في ستاد القاهرة خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت أمام كوت ديفوار وفاز بها المنتخب الوطني بنتيجة 2-1.



