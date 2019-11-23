رسامة 4 قمامصة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بكفر الشيخ .. صور

صلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة كفر الشيخ، في الذكرى الأولى لتجليسه على كرسي الإيبارشية.



رسم نيافته خلال القداس ٤ من كهنة الإيبارشية، قمامصة، وهم القمص تيموثاوس يني، والقمص داود سمير، والقمص يوحنا وديع، والقمص توما القمص يوسف.



وكان نيافة الأنبا إكليمندس أسقف عام كنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، ترأس صلاة القداس الإلهي اليوم السبت في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بشرق مدينة نصر.



وقام نيافة الأنبا إكليمندس بسيامة مجموعة كبيرة من الشمامسة من مراحل سنية مختلفة وفي رتب الشماسية المختلفة، للخدمة بالكنيسة.



كما قام نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة، اليوم بسيامة ٤ من خدام الإيبارشية كهنة لخدمة مختلف القطاعات الرعوية بها.