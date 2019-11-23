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رياضة

كريم نيدفيد: الزمن أثبت أن حسام البدري كان على حق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:41 م
حسام البدري
حسام البدري
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حسن العمدة
أعرب كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، عن سعادته بثقة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول في قدراته عندما كان يدرب الأهلي.

قال نيدفيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن الزمن أثبت أن حسام البدري كان على حق، مشيرًا إلى أنه يتمنى له التوفيق دائمًا.

وطالب نيدفيد الجماهير بالصبر على المنتخب الأول وترك الوقت للجهاز الفني ليعمل ويترك بصمته مع الفريق القومي، مؤكدًا أن مسألة اختياره للمنتخب الأول من عدمه هي مسئولية حسام البدري.

كان المنتخب الأولمبي نجح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وصعد رسميًا لأوليمبياد طوكيو 2020.
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