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توك شو

زوجة شقيق معتز مطر: جلب اللعنة للأسرة وتسبب في تفكك العائلة.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:08 ص
معتز مطر الهارب
معتز مطر الهارب
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قسم التوك شو
قالت هبة الله محمد أسامة زوجة معتصم شقيق الأجير الهارب معتز مطر، إن معتز مطر الهارب خرج من مصر بعد 30/ 6، وفي ذلك الوقت لم يكن يجد عملا وقرر حينذاك السفر إلى الخارج للعمل بمجال الإعلام، لأنه لم يقبل أي أحد العمل لديه في مصر، وبعد سفره، سافرت له زوجته وأولاده.

وأضافت هبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، إنها متزوجة من شقيق معتز مطر منذ 15 عاما، ولم يكن بينها وبينه أي تعامل، باستثناء التعاملات الأسرية، لكونه الأخ الأكبر لإخوته.

وأوضحت "هبة " أن إخوة معتز مطر قاموا بإرسال العديد من الرسائل على مدار الشهرين الماضيين وحثوه على التوقف عما يفعله لأننا تحملنا الكثير والكثير بسبب ما يقوم به معتز مطر من أخطاء.

وتابعت هبة: "جميع أعمال أزواجنا توقفت وحياتنا جميعا توقفت بسبب ما يقوم به معتز، والأطفال في المدارس أصبحوا يعانون كثيرا ونحن ليس لنا ذنب"، مضيفة أن معتز مطر تسبب في تفكك العائلة.

وأشارت إلى أن زوجها من خلال الرسائل كان يحث شقيقه على حب وطنه وعدم العمل لصالح دولة أخرى على حساب مصالح وطنه والتوقف عن تشويه مؤسسات الدولة.
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