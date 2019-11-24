الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب تأخره أمام سوسيداد وينتصر بثلاثية

قلب ريال مدريد، تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد ، لفوزه بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشره من الدوري الإسباني.



باغت ريال سوسيداد ، الفريق المدريدي بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه ويليان خوسيه، بعد خطأ فادح من الإسباني سيرجيو راموس،لكن الفرنسي كريم بنزيما عادل النتيجة للميرنجي في الدقيقة 37 بعد عرضية رائعة من الكرواتي لوكا مودريتش، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.



وفي بداية الشوط الثاني، أضاف فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد، قبل أن يعزز زميله الكرواتي لوكا مودريتش من تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 74 ، لتنتهي المباراة بتحقيق فريق العاصمة المدريدية لفوزه الثامن هذا الموسم.



وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 28، في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد نادي ريال سوسيداد عند النقطة 23 في المركز الخامس.