بالأحمر.. سيرين عبدالنور تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة من الصور، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وعلقت سيرين عبد النور قائلة: " كتير فرحت بمشاركتي ب #احلى_صوت على اهم شاشة عربية وانشالله تكون حبيتو المفاجأة والأغنية الجديدة".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: روعة - احلى فنانة - قمر.يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.وتزوجت سيرين عبد النور من فريد رحمة، عام 2007، وانجبت ابنتها الأولى عام 2011، كما رزقت بطفلها الثاني كريستيانو 2018.