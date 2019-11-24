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فن

بالأحمر.. سيرين عبدالنور تشعل السوشيال ميديا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:23 ص
سرين عبد النور
سرين عبد النور
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سيد احمد
نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة من الصور، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت سيرين عبد النور قائلة: " كتير فرحت بمشاركتي ب #احلى_صوت على اهم شاشة عربية وانشالله تكون حبيتو المفاجأة والأغنية الجديدة".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: روعة - احلى فنانة - قمر.

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وتزوجت سيرين عبد النور من فريد رحمة، عام 2007، وانجبت ابنتها الأولى عام 2011، كما رزقت بطفلها الثاني كريستيانو 2018.
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