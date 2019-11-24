بالأحمر.. سيرين عبدالنور تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة من الصور، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت سيرين عبد النور قائلة: " كتير فرحت بمشاركتي ب #احلى_صوت على اهم شاشة عربية وانشالله تكون حبيتو المفاجأة والأغنية الجديدة".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: روعة - احلى فنانة - قمر.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وتزوجت سيرين عبد النور من فريد رحمة، عام 2007، وانجبت ابنتها الأولى عام 2011، كما رزقت بطفلها الثاني كريستيانو 2018.
وعلقت سيرين عبد النور قائلة: " كتير فرحت بمشاركتي ب #احلى_صوت على اهم شاشة عربية وانشالله تكون حبيتو المفاجأة والأغنية الجديدة".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: روعة - احلى فنانة - قمر.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وتزوجت سيرين عبد النور من فريد رحمة، عام 2007، وانجبت ابنتها الأولى عام 2011، كما رزقت بطفلها الثاني كريستيانو 2018.