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رياضة

أول فرحة تدخل بيتنا .. شوقي غريب يبكي لاستشهاد ابن شقيقته .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
بكى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عند سماع أغنية ابن مصر التي غناها مدحت صالح في مداخلة في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.

وتأثر غريب بالأغنية بسبب ابن شقيقته الشهيد شريف محمد عمر، قائلا: أول مرة الفرحة تدخل بيتنا بعد وفاة شريف، وكنت سعيدا بأن شقيقتي كانت حاضرة في المدرجات في مباراة النهائي أمام كوت ديفوار لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني أنه كان يمنح اللاعبين حرية سماع الأغاني، ولكني عندما كنت أسمع اغنية انا ابن مصر كنت أتاثر كثيرا بسببها وكان هدف الجميع إسعاد الجماهير المصرية.

وعلق عمرو أديب، قائلا: هذه ليست مشاعر كرة، هذه مشاعر واحد بيحب مصر.

وكان منتخب مصر الأولمبي توج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، بعد الفوز على كوت ديفوار 2-1 ، متأهلا لأولمبياد طوكيو 2020.
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