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رياضة

مفاجأة البطولة .. رهان شوقي غريب مع رمضان صبحي ..فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن كواليس انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي أثناء فترة استبعاده من منتخب مصر الأول عقب كأس العالم 2018.

وقال غريب أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على ام بي سي مصر، إنه عقد جلسة مع رمضان ووكيله نادر شوقي؛ للحديث معه عن رهان.

وأكد عليه قائلا "تعالى نتراهن على أنك هتبقى مستقبل الكرة في مصر، مشيرا إلى أن اللاعب كان حزينا لاستبعاده من المنتخب الأول بعد مشاركته في أمم أفريقيا 2017 ومونديال 2018.

وقال غريب إن اللاعب تحمل مسئولية ما حدث في المونديال بعدم حصد نقطة واحدة من المباريات بدلا من أن ندعمه وهو عمره 19 عاما، لذلك كان التحدي والرهان عليه مع المنتخب الأولمبي، وبالفعل كان رجل البطولة مع جميع زملائه.

وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وتأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020 ، بعد الفوز في جميع مباريات البطولة مع أداء رجولي في الملعب أشادت به الجماهير المصرية.
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