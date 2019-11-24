جهاز الفيوم الجديد يشُن حملة لإزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة 6300 متر

صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأن جهاز المدينة قام بشن حملة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة(6300م2) تقريبًا بمنطقة الامتداد الغربي للمدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.



وقال المهندس عبدالوهاب صميدة: تمكنت الحملة من تنفيذ قرار إزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض، وأسفرت عن إزالة بنايات عشوائية، وزراعات في المهد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة، وتم التشديد على مرتكبي التعديات بعدم العودة مرة أخرى، حيث تجهض تلك التعديات الجهود المبذولة في استكمال وتنمية المدينة، وخاصةً مشروع الإسكان الاجتماعي.



وفى سياق آخر صرح رئيس الجهاز، بأنه تم بيع محلين تجاريين + صيدلية، والمنشأة حديثا بالحي الثالث بقطاع ابني بيتك بالمدينة، بمساحات تتراوح من (15م2 : 30م2) للمحلين، بأنشطة مختلفة، ومساحة (31م2) للصيدلية، وذلك في مزاد علني لزيادة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.



وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة: وصل سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية إلى 17 ألف و700 جنية، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالمحل بنشاط" كافتيريا" إلى 12 ألف جنيه، وسعر المتر مربع لمحل بنشاط "سوبر ماركت" إلى 13 ألف جنيه تقريبًا

