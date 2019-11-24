ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز الفيوم الجديد يشُن حملة لإزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة 6300 متر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأن جهاز المدينة قام بشن حملة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة(6300م2) تقريبًا بمنطقة الامتداد الغربي للمدينة، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وقال المهندس عبدالوهاب صميدة: تمكنت الحملة من تنفيذ قرار إزالة التعدي الواقع على قطعة الأرض، وأسفرت عن إزالة بنايات عشوائية، وزراعات في المهد، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة، وتم التشديد على مرتكبي التعديات بعدم العودة مرة أخرى، حيث تجهض تلك التعديات الجهود المبذولة في استكمال وتنمية المدينة، وخاصةً مشروع الإسكان الاجتماعي.

وفى سياق آخر صرح رئيس الجهاز، بأنه تم بيع محلين تجاريين + صيدلية، والمنشأة حديثا بالحي الثالث بقطاع ابني بيتك بالمدينة، بمساحات تتراوح من (15م2 : 30م2) للمحلين، بأنشطة مختلفة، ومساحة (31م2) للصيدلية، وذلك في مزاد علني لزيادة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة: وصل سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية إلى 17 ألف و700 جنية، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالمحل بنشاط" كافتيريا" إلى 12 ألف جنيه، وسعر المتر مربع لمحل بنشاط "سوبر ماركت" إلى 13 ألف جنيه تقريبًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار تتعدى الـ 100 ألف جنيه .. سر هوس الدجالين بماكينات الخياطة السنجر و وابور الجاز

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو

استشاري عظام: زيادة الوزن أهم أسباب خشونة الركبة المبكرة.. فيديو

أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

أزمة بين أوكرانية وزوجها المصري حول اختفاء كريم وأمير بالتجمع

بالأسود.. زوجة أحمد السقا تتألق على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

جينيسيس GV80 2021 فى أول تصميم توقعي.. صور