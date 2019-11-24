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رياضة

نهائي أبطال آسيا.. بدء توافد جماهير الهلال على استاد سايتاما باليابان.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي
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إسراء أشرف
بدأت جماهير الهلال السعودي، في التوافد على ملعب "سايتاما 2002" باليابان، من أجل حضور إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير الهلالية، على السفر إلى اليابان من أجل مساندة زعيم آسيا أمام وأوراوا الياباني، في المباراة النهائية، حسب فيديو نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريق الياباني والسعودي، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وتُنقل المباراة عبر قناتي الكأس 3، وبي إن سبورتس 1.

وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.
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