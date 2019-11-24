نهائي أبطال آسيا.. بدء توافد جماهير الهلال على استاد سايتاما باليابان.. فيديو

بدأت جماهير الهلال السعودي، في التوافد على ملعب "سايتاما 2002" باليابان، من أجل حضور إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير الهلالية، على السفر إلى اليابان من أجل مساندة زعيم آسيا أمام وأوراوا الياباني، في المباراة النهائية، حسب فيديو نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريق الياباني والسعودي، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وتُنقل المباراة عبر قناتي الكأس 3، وبي إن سبورتس 1.



وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.



🎥 #فيديو_الرياضية|

جماهير الهلال أمام البوابات المخصصة لها في ملعب سايتاما 2002 في انتظار استلام تذاكر النهائي القاري..#الهلال_أوراوا pic.twitter.com/AuWzCRZnnZ — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 24, 2019

🎥 #فيديو_الرياضية|

القوة الزرقاء تصل ملعب سايتاما 2002 وسط تفاعل وتشجيع كبير..#الهلال_أوراوا pic.twitter.com/XDyI4qBOUf — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 24, 2019

ــــ 📸 الجماهير الهلالية في محيط ملعب سايتاما..#الهلال_أوراوا pic.twitter.com/H1sHBZl9gU — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 24, 2019