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فن

بعد دعمها له.. رسالة مؤثرة من حمو بيكا لـ ريهام سعيد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
حمو بيكا وريهام سعيد
حمو بيكا وريهام سعيد
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أحمد إبراهيم
وجه حمو بيكا رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، بعد أن أعلنت عن دعمها له، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وقال حمو بيكا: "شكر خاص للإعلامية المتألقة ريهام سعيد على دعمها ليا، ومش بشكرها كإعلامية بالعكس أنا بتقدم لها بالشكر على إنها مصرية بتدعم ابن بلدها المصري".

وأضاف حمو بيكا: "وأطالب جميع المسئولين بالنظر لي وأنا تحت أمر أي طلب لمصر بلدي، وبتوجه أيضا بالشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها ودعوتهم لي وأنا أيضا أرفع علم بلدي في أي دولة ودول إخواتنا الأشقاء".

ودافعت الإعلامية ريهام سعيد عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد منعه من جانب نقابة المهن الموسيقية.

ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو لحمو بيكا في حفله الأخير، معلقة: «موقف نقابة الموسيقيين عجيب، أكيد صوته أحسن من محمد رمضان».

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، تقدم بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عما بدر منه، بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين، قائلا: "آسف لأمير الغناء العربي.. أنا أخوك الصغير ومش طالب غير إنك تساعدني وتاخدني تحت جناحك".
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