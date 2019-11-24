انطلاق أعمال المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر بجامعة القاهرة

ويعتبر المعهد القومى لعلوم الليزر أول معهد علمي، على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ذا طبيعة بينية منوط ببحوث ودراسات علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة.







ويقدم المعهد خدماته العلمية والبحثية لجامعة القاهرة والمجتمع العلمي والبحثي في جمهورية مصر العربية والهيئات العلمية والبحثية الأجنبية بما يتفق مع كونه معهدًا قوميًا ذا صبغة علمية وبحثية منفردة.

افتتح المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، صباح اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لتطبيقات الليزر (ICLA 10)، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمعهد بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء المعهد (1994 – 2019)، بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق الوكيل، عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور مصطفى السيد، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المحليين والدوليين.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الثالث والاهتمام بالدراسات البينية، وانفتاح العلوم وتضافرها، إيمانًا بالفائدة المعرفية التي يمكن أن تتحقق بانفتاح العلم وتفاعله مع غيره من العلوم المحيطة به.وتتضمن أجندة المؤتمر، الذي يستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، العديد من الجلسات العلمية وحلقات النقاش وورش العمل المتخصصة في مجالات علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة الهندسية والطبية والزراعية والبيولوجية والبيئية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين الدوليين والمحليين، والعلماء والباحثين في مجال علوم الليزر وتطبيقاته.وتهدف جلسات وورش عمل المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر، إلى إتاحة الفرصة لعرض الأفكار العلمية والخبرات، وتبادلها بين المشاركين من الأكاديميين والباحثين والمهنيين من مستخدمي أجهزة الليزر والمختصين والشباب.كما يهتم بإعداد الكوادر العلمية والفنية على جميع المستويات بالتنسيق مع الجهات العلمية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل اليونسكو واليونيدو.