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محافظات

باللون البرتقالي.. مكتبة الإسكندرية تناهض العنف ضد المرأة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، غدا، حملة توعية بأشكال العنف المختلفة الموجهة ضد المرأة تحت شعار "معًا من أجلها".

تقام الحملة في ضوء حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، ووحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة الإسكندرية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وبدأت الحملة بورشة عمل تحضيرية وتدريب المدربين حول "قيادة حملات التوعية الجماهيرية لوضع حد للعنف ضد المرأة"، قدمها مجموعة من الخبراء في مجال حقوق المرأة ومبادرات التوعية العامة.

واستهدفت ورشة العمل تسليط الضوء على الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة ومختلف المبادرات العالمية والمحلية للتغلب عليها مع التركيز بشكل خاص على أثرها على النهوض بالمرأة.

وتستهدف الحملة التي تبدأ فعليًا غدا إلى رفع مستوى الوعي العام بأنواع العنف المختلفة التي تمارس ضد النساء والفتيات والتي تعد انتهاكات لحقوقهن، بالإضافة إلى إعادة تشكيل وعي العامة لمثل هذه الممارسات بالتركيز على الآثار السلبية الناتجة عنها.

وتدعو الحملة والتي ترفع شعار "جيل المساواة" إلى تلوين العالم باللون البرتقالي والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، ولذلك سيتم إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم.

وتأتي برامج وفعاليات هذا العام في إطار حرص برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي على تقديم رؤى جديدة ومعاصرة لأوضاع المرأة بناء على النجاح الذي حققه البرنامج العام الماضي بإطلاقه العديد من الانشطة والفعاليات بالتزامن مع الحملة العالمية.
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