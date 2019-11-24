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رياضة

حلم كبير.. أسامة جلال يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
أسامة جلال لاعب إنبي
أسامة جلال لاعب إنبي
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محمد السعيد
كشف أسامة جلال مدافع فريق إنبي ومنتخب مصر الأولمبي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضمّه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان أسامة جلال تألق مع منتخب مصر الأولمبي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيميت مؤخرًا، والتي توج بها الفراعنة بعد الفوز على كوت ديفوار 2 - 1، في المباراة النهائية.

وقال أسامة جلال في تصريحات إذاعية: "اللعب للأهلي حلم كبير، لكن أعرف شيئا عن مفاوضات الأهلي لضمي، ما زال لدي موسمين ونصف في عقدي مع إنبي، وأضع كامل تركيزي مع الفريق حاليًا".

وعن التتويج بطولة كأس الأمم الإفريقية قال أسامة جلال: "عقدنا العزم كلاعبين وجهاز فني بالتركيز على كل مباراة على حدى، من أجل التأهل إلى الأولمبياد، حصد اللقب في النهاية".
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