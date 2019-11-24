بيجو تعلن عن جوائز قيمة في مصر بمناسبة مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت شركة بيجو في مصر عن تقديم جوائز قيمة في الفترة الحالية بمناسبة رعايتها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقالت الشركة إنه يمكن الحصول على هدايا قيمة من لا بوتيك بيجو خلال فترة المهرجان من خلال المشاركة في مسابقة الشركة من خلال التالي :



زيارة جناح بيجو بجوار بوكس أوفيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيت الأوبرا.



التقاط صورة مع سيارة بيجو 3008 الـSUV



نشر الصورة على صفحة الشركة على فيسبوك أو انستجرام وعمل تاج للشركة من خلال الهاشتاج #peugeotxCIFF



الحصول على أكبر قدر من الإعجابات على الصورة من خلال مشاركتها.



الصورة التي تحصل على أكبر قدر من الإعجابات ستفوز بجائزة قيمة من لابوتيك بيجو.