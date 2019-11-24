بروتوكولات جامعة عين شمس خلال عام 2019.. اتفاقية مع الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم الطبي المستمر.. وأخرى مع مستشفى GHOS بـ لندن.. وتعاون مع شركة نفهم لتدريب طلاب تربية نوعية

*مقترح بروتوكول تعاون بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي

* تعاون نوعية عين شمس وشركة نفهم يهدف إلى تدريب 200 طالب





وقع د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. يحيى عبد العظيم المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ود. محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر.



في كلمته أكد د. محمود المتيني إدراك جامعة عين شمس لأهمية الشراكة في منظومة التعليم الحديث، وضرورة الانفتاح على الآخر لخلق بيئة تعليمية متميزة تواكب متطلبات العصر، مشيرًا للدور الوطني العظيم الذي تقوم به الجامعات الأهلية والخاصة في دعم التعليم العالي الحكومي.



وأشاد د. محمد ربيع ناصر بالإمكانات المادية والبشرية التي تمتلكها جامعة عين شمس وبخاصة في القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، لافتًا أن هذا التميز كان الدافع وراء الشراكة بين جامعة عين شمس كأحد أعرق الصروح التعليمية و جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والتي انضمت لمنظومة التعليم العالي منذ 13 عاما.



ناقش د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة بالجامعة ود. رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، مع أعضاء وفد وحدة إدارة مشـــــــــــروعات تطوير التعليم العالي " مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي" مقترح بروتوكول تعاون بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي و مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمي ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و بالتنسيق مع الدكتور هشام عبد الخالق مدير وحدة إدارة المشروعات وذلك في مجال تنفيذ تحاليل الكفاءة الحــــــرفية Proficiency Test Provider ، بهدف الاستفادة من إمكانات و كفاءات مركز أبحاث اكتشاف الدواء و تطويره في مجال تحليل العينات المعملية للمعامل كخطوة في طريق حصول المعامل البحثية على الاعتماد الدولي .



وضم وفد وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي كل من الأستاذ الدكتور محمود وفيق أحمد القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، و الدكتور فرحـــــــات سعد مغنم - الإستشاري بوحدة إدارة المـــشروعات، و الدكتور أســــــــــامة جـــــــلال صقر - الإســـــــــتشــــــــاري بوحــــــــــــــدة إدارة المـــــــشــــــروعات .



وفي هذا السياق أكد أ.د. عبد الناصر سنجاب أن التطور الكبير الذي لمسه أعضاء وفد وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي في مركز أبحاث اكتشاف الدواء و تطويره كان الدافع وراء التفكير في هذا البروتوكول ليكون الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ما سيوفره من الوقت و الجهد و المال في عملية الاعتماد الدولي للمعامل و تفادي مخاطر إرسال العينات البحثية و المعملية إلي خارج البلاد.



كما وقعت د. أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية ود. محمد أحمد فرج رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية النوعية جامعة عين شمس والمهندس مصطفي فرحات رئيس مجلس إدارة شركة نفهم بعنوان ( المعلم الرقمي ).



وأشارت د. أماني حنفي إلى أن البروتوكول يهدف الي تدريب 200 طالب من طلاب وخريجي قسم تكنولوجيا التعليم علي آليات سوق العمل في مجال تكنولوجيا التعليم، و تنظم الكلية محاضرة تعريفية بالبروتوكول بحضور د. أسامة السيد مصطفي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ود. سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



كما التقى محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بوفد من مستشفى جريت أرموند ستريت (GHOS) بلندن ضم كل من خبراء و مديري الرعاية الطبية للمرضى الأجانب و مديري التعليم بالمستشفى الإنجليزي.



حضر اللقاء كل من د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب ود.أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية وأ د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و السادة وكلاء كلية الطب ود.مصطفى الهدهد رئيس قسم الأطفال بمستشفى الدمرداش الجامعي ود. ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال وممثلون من بنك cib .



وخلال اللقاء استعرض الجانبان تاريخ و إمكانيات كل من المستشفيات الجامعية و كلية الطب بوجه عام و مستشفى الأطفال القديم و الجديد بصفة خاصة، كما استعرض الجانب الإنجليزي إمكانيات مستشفى GHOS و التي تعد أكبر مركز طبي بلندن لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة أو معقدة ، ورعاية الأطفال في البلدان الناطقة بالعربية، وتضم ٦٠ تخصص طبي مختلف .



تأتي الزيارة تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين الجانبين في مختلف مجالات الرعاية الصحية للأطفال و تبادل الخبرات البحثية و الأكاديمية وكذلك المشاريع البحثية المشتركة و النشر الدولي .



وخلال الزيارة أجرى الوفد الإنجليزي جولة شاملة داخل مستشفى الأطفال القديم و المستشفى الجديد و التي تستقبل في المتوسط ١٢٢ ألف مريض يترددون على العيادات الخارجية المتخصصة ، هذا إلي جانب المستفيدين من وحدة الرعاية المركزة للأطفال PICU ووحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة و المباشرين NICU.

