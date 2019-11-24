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تعليم

تعرف علي معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة وكيفية التقديم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:47 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
افتتحت جامعة القاهرة معهد كونفوشيوس فى شهر إبريل عام 2018، وهو معهد مزود بأحدث معمل للغة الصينية، وعلى مساحة 3500 مترًا، تتوافر به أجهزة للوسائط متعددة التكنولوجيا والسبورات الذكية.

وتُعد جامعة القاهرة أول جامعة بشمال أفريقيا يتم إنشاء بها معهد كونفوشيوس؛ حيث تم تخريج أول دفعة تعليمية في يوم 29 مارس 2008، وأقيم حفل التخرج لأول دفعة يوم 26 يونيو 2008.

في عام 2012، فازت جامعة قناة السويس بجائزة أفضل معهد كونفوشيوس من بين 350 معهدًا صينيًا، ويعتبر هذا المعهد لتدريس اللغة الصينية، ولإعداد مدرسيين صينية من المصريين، ومن أجل تعريف المصريين الثقافة الصينية من خلال النشاطات المتنوعة.

وتتمثل خطوات التسجيل في: يتم التسجيل على موقع （http://www.chinesetest.cn، من خلال عمل حساب على الموقع ، واختيار مكان الاختبار، وملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.

ويجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG ، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.

ويتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.

ما عن رسوم الامتحان فهي كالتالي:
المستوى الأول:٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا
المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا

بينما تتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:
المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيه
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