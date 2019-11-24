البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بختام التعاملات





وتراجعت البورصة بنحو 3.4 مليار جنيه، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين.



وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.32%، ليسجل 14050 نقطة.



كما هبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.71 % إلى مستوى 2044 نقطة.



وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.64%، وهبط إلى مستوى 539 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.7%، مسجلًا 1417 نقطة.

واصلت كافة مؤشرات البورصة، تراجعها في ختام التعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي نحو 710،495 مليار جنيه.