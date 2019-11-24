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اقتصاد

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بختام التعاملات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:04 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت كافة مؤشرات البورصة، تراجعها في ختام التعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي نحو 710،495 مليار جنيه.

وتراجعت البورصة بنحو 3.4 مليار جنيه، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.32%، ليسجل 14050 نقطة.

كما هبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.71 % إلى مستوى 2044 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.64%، وهبط إلى مستوى 539 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.7%، مسجلًا 1417 نقطة.
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