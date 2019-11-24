شافكى المنيرى: الناس تعبت من كتر كلامي عن ممدوح عبد العليم .. فيديو

قالت الإعلامية شافكي المنيري ، أرملة الفنان ممدوح عبد العليم، وصاحبه كتاب " أيام فى بيت المحترم"، إن الكتاب يسرد السيرة الذاتية لحياة الفنان وأيامها الجميلة معه، موضحة أن الكتاب يتناول السيرة الذاتية له وبعض تفاصيل حياته الشخصية.



وأضافت " شافكى " فى حوارها ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " المذاع على فضائية " CBC "، " كتبت هذا الكتاب عشان اخف " من كثرة الهم والتعب وعدم استيعاب فكرة مغادرة ممدوح الحياة لذلك كانت تتحدث مع الجميع عنه طوال الوقت، مشيرة إلى أن " الناس تعبت من كتر ما بتسمع كلامها عنه" .



وأشارت أرملة الفنان ممدوح عبد العليم إلى أنها قررت الكتابة لإخراج كل ما تشعر به على الورق وتوثيقه فى كتاب بعنوان "أيام فى بيت المحترم".



وأوضحت أنها ليست ناقدة فنية أو أدبية، مضيفة أن الكتابة لم تكن من اولوياتها بسبب انشغالها فى تربية ابنتها الوحيدة إلى جانب الاجتهاد الدائم بعملها.



وتابعت أنها من الشخصيات التى تعشق البساطة والهدوء ولا تحب حضور المهرجانات أو الحفلات، منوهة بأن أول لقاء بينها وبين الفنان " عبد العليم " كان فى سهرة دعته إليها لبرنامج في لندن وحينذاك شعرت ان هناك شيئا سيحدث بينهما بدون مبالغة.