الخارجية الأردنية: الإفراج عن مواطنَين أردنيين احتجزهما الحوثيون في اليمن

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضيف الله الفايز: إن الوزارة استطاعت الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين احتجزتهما جماعة الحوثي في اليمن منذ 7 نوفمبر الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الرسمي باسم الخارجية قوله: إن المواطنين ثامر قطيشات وحمدي ملحم غادرا مدينة صنعاء اليمنية بعد الإفراج عنهما بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، مثمنًا التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصًا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حتى تكللت الجهود بالنجاح عبر الإفراج عن المواطنين وتأمين عودتهما.



وكانت جماعة الحوثي قد احتجزت قطيشات وملحم عقب وصولهما إلى اليمن في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية.