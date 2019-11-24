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أخبار العالم

قطر وإسرائيل ضمن الأعلى إنفاقاً في العالم للتأثير على صنع القرار في أمريكا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:22 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت مؤسسة "أوبن سيكرتس" الأمريكية، تقريرا قالت فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر ضمن الأعلى الدول في العالم من حيث الإنفاق على جماعات الضغط الأمريكية للتأثير على صنع القرار في الولايات المتحدة، وذلك منذ مطلع عام 2017.

ورصدت المؤسسة الأمريكية دفع حكومات وكيانات أجنبية أكثر من مليار و284 مليون دولار لعملاء ومؤسسات الضغط، منذ مطلع عام 2017 إلى اليوم، حيث احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى بإنفاق أكثر من 101 مليون دولار. 

وبعد كوريا الجنوبية، جاءت اليابان بمجموع إنفاق وصل إلى 91 مليون دولار، ثم إسرائيل بمجموع 83 مليون دولار، وبعدها قطر بمجموع إنفاق وصل إلى 70 مليون دولار. 

ويتيح القانون الأمريكي للأفراد والكيانات، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، محاولة التأثير على عملية صنع القرار، ودعم أحزاب وحملات انتخابية، عبر عملاء "ضغط" مسجلين رسميًا، شريطة أن يتم ذلك بشفافية كاملة.

وشهد العام الجاري قفزة كبيرة في إنفاق قطر على دوائر الضغط بالولايات المتحدة، مقارنة بالعام الماضي، لا سيما عبر شركة "بارزان" القابضة، الذراع الاستثمارية لوزارة الدفاع، التي خصصت منذ بداية العام الجاري نحو 42 مليون دولار لهذا الغرض.
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