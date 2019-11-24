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فن

سيلفي الفنان فتحي عبدالوهاب يتحول لـ برنامج إذاعي ساخر.. تفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:35 م
فتحي عبدالوهاب
فتحي عبدالوهاب
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سعيد فراج
تحول "سيلفي" الفنان فتحي عبدالوهاب إلى برنامج إذاعي اجتماعي ساخر عبر إذاعة "نجوم FM"، بقلم الكاتب والروائي أسامة الشاذلي، وذلك برعاية صناع الحياة مصر.

وأوضح مؤلف العمل أسامة الشاذلي، في بيان صحفي، أن البرنامج الذي يقدمه النجم فتحي عبد الوهاب، يدور في قالب اجتماعي كوميدي ساخر وينقسم إلى جزأين أولهما يتحدث خلاله فتحي عن مشكلة ما، والآخر يدور في قالب تمثيلي "مونودراما".

وأشار أسامة الشاذلي، الى أن فتحي خلال البرنامج سيلتقط سيلفي يلقي الضوء على مشاكل يعاني منها المجتمع أو ينتقد سلوكيات سيئة يجب التخلص منها مثل إصدار أحكام على الآخرين والتدخل في شئون حياتهم أو أداب زيارة المريض وغيرها.

وأضاف الشاذلي نلتقط أيضًا سيلفي مع قصص نجاح يجب أن نلقي الضوء عليها ونشجعها؛ لتكون نموذجًا يُحتذى به.

كما أكد الرئيس التنفيذي لصناع الحياة الدكتور أحمد سعدة، أن التنمية بالشباب هي رسالتنا الأساسية والتي لا تكتمل غير بالإبداع والفن فالتنمية والبناء لا تستوي دون ثقافة.

وأوضح سعدة، قائلًا: لذلك خضنا تجربة الإنتاج الإذاعي لبرنامج اجتماعي ساخر يسلط الضوء على جوانب سلبية أصبحت جزًءا من سلوكنا وعاداتنا اليومية دون أن ندرك. وتعاوننا مع الفنان الكبير فتحي عبد الوهاب لتقديم البرنامج والروائي أسامة الشاذلي للكتابة والابتكار أضفى أبعادًا فنية وثقافية لتجربتنا الأولى والتي لن تكون الأخيرة.

وواصل "سعدة": "تعاوننا مع راديو نجوم إف إم الإذاعة الأولى في مصر كان نتاجًا لتعاون سابق في شهر رمضان الماضي نأمل لأن يكون بداية لشراكة فنية وثقافية دائمة تعلي من شأن الفن وتفتح آفاقًا للإبداع".

وبالتوازي مع إنتاج برنامج "سيلفي": تعمل مؤسسة صناع الحياة مصر خلال الفترة الحالية على خطة لإنتاج أكثر من عمل فني هادف والتعرض لمختلف القضايا والظواهر التي تخص المجتمع المصري.

من المقرر بدء إذاعة برنامج "سيلفي" لـ فتحي عبد الوهاب، غدًا الأحد 24 نوفمبر تمام الساعة الثامنة، وتستمر إذاعته من الأحد إلى الخميس عبر "نجوم FM"، في تمام الثامنة مساءً، والإعادة الرابعة عصرًا.

هذه ليست التجربة الإذاعية الأولى التي تجمع الفنان فتحي عبدالوهاب والروائي أسامة الشاذلي، ويقول كاتب العمل "عملتُ -من قبل- مع فتحي وهو صوت إذاعي مميز وممثل موهوب".

ومن أعمال فتحي عبدالوهاب الإذاعية: حبيبتي أخر حاجة" عام 2010 مع الفنانة منة شلبي.
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