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فن

لما تهبد الهبدة وتصدقها.. أحمد رأفت يحرج هنا الزاهد.. شاهد سخريتها من نفسها

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
احرج مذيع الشارع أحمد رأفت الفنانة هنا الزاهد خلال لقائها معه فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية.

وشاركت هنا الزاهد فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وظهرت فيه مع أحمد رأفت وهو يسألها تعرفي مذيع الشارع لترد عليه، قائلة: " ايوة اعرفه"، ليحرجها ويفاجئها بأنه هو مذيع الشارع لتقول له: "احلف".

ولقي الفيديو ردود واسعة عبر مواقع التواصل للسخرية من هنا الزاهد ما دعاها لمشاركة الفيديو عبر صفحتها والسخرية من نفسها بإيموشن ضحك.

وانهالت التعليقات من متابعيها على الفيديو وجاءت بين" لما تهبد الهبده وتصدقها" و " لما تهبد في الشفوي" و" احمد فهمي بيدور عليك" و "‏‎هموت" و "‏‎إحلف انت ريكشن فظيع" و "‏‎هبيده كبيره بس عسل".
لما تهبد الهبدة وتصدقها.. أحمد رأفت يحرج هنا الزاهد.. شاهد سخريتها من نفسها
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