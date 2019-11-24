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فن

أمتلك كنزا حقيقيا .. منى ممدوح تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:20 ص
منى ممدوح
منى ممدوح
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نشرت الفنانة منى ممدوح صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حفل مهرجان القاهرة السينمائي.

وعلقت منى ممدوح قائلة "أمتلك كنز حقيقي هو محبة الناس الحمد الله رب العالمين ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ماشاء الله - عسل. 

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الأول الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
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