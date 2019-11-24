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توك شو

أشجان نبيل: التمييز بين الرجل والمرأة جاء لتدمير الأسرة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:36 م
الدكتورة اشجان نبيل
الدكتورة اشجان نبيل
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توك شو
قالت الدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الأسرية والتطوير المجتمعي، إن هناك بعض الأشخاص تدعى الثقافة والتنوير، وهم لا يعلمون شيئا.

وأضافت أشجان نبيل، خلال حوارها ببرنامج "أصعب سؤال" الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسى، أن الشعب المصري لديه تابوهات مقدسة، بمعنى "اى شخص يرتدي عمه نقول له يا مولانا ولا يعلم أنه متعلم أو لا.

وأشارت أشجان نبيل إلى أن التميز المجتمعي والتفرقة بين الرجل والمرأة جاء لتدمير الأسرة المصرية.

وأوضحت أشجان نبيل، أن المحتوى الإعلامي له تأثير على الحد من الخلافات بين الأسر، وأن المحتوى الفنى الذى يعرض فى الأفلام والمسلسلات له تأثير على الحد من مشكلات الأسرة.

وأكدت أشجان نبيل، أن السوشيال ميديا كان لها تأثير فى تدمير الأسر المصرية، أن الجميع يلاحظ الأسر المتفرقة بسبب السوشيال ميديا.
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