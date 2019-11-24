طلعت يوسف: الاتحاد السكندري فريق مختلف وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر مختلف حاليًا عن الفترات السابقة سواء القريبة أو البعيدة، حيث أصبح هناك شخصية للنادي بشكل عام.





قال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إنه سعيد بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين.





وتابع أنه كان يسعى للفوز على المحرق البحريني في ملعبه، لكن ليس بالضرورة أن يتم ذلك عن طريق الهجوم المتواصل.





وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد الفوز في لقائي الذهاب والإياب ، على منافسه المحرق البحريني.





وحقق نادي الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب فوزا نظيفين على ضيفه المحرق البحريني بهدفين نظيفين عن طريق خالد قمر وأحمد رفعت.