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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يطلب من وزير البحرية تقديم استقالته

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
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شريف سيد
طالب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، من وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر، الاستقالة من منصبه بسبب سوء تعامله مع قضية إدوارد غالاغر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز": "بالنظر في أحداث الأيام الماضية، أمر الوزير إٍسبر بأن يحتفظ غالاغر برتبته العسكرية".

وصرح إٍسبر في تعليقه على الأمر: "لقد قررت أن الوزير سبنسر لم يعد لديه ثقتي لمواصلة منصبه. أتمنى لريتشارد الخير".

وأضافت البنتاجون: "وقد اقترح إسبر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير الأمريكي إلى النرويج كينيث برايثوايت، أميرال البحرية المتقاعد، باعتباره السكرتير التالي للبحرية الأمريكية".

وكان وزير البحرية الأمريكية أعلن في وقت سابق عدم الضغط عليه لتقديم استقالته، وسط خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تحقيق لجنة من كبار القادة ربما يؤدي لفصل ضابط كبير من قوات النخبة بعد إدانته بارتكاب خطأ في إحدى ساحات المعارك.
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