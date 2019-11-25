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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم .. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك منخفضا جويا موجودا بالبحر المتوسط، مشيرا إلى هبوب رياح جنوبية غربية بالقرب من السواحل المصرية التى تعمل على رفع درجة الحرارة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك إرتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي ووجود نشاط للرياح على المناطق المكشوفة، موضحا أن يصاحبها بعض الأتربة خاصة على الجهة الغربية ومناطق الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض الجوي يتحرك سريعا اليوم ومنذ الغد هناك إنخفاض طفيف وتدريجي بالطقس، مؤكدا أن درجة الحرارة اليوم 30 درجة و 27 أو28 درجة غدا على أن تعود إلى معدلها الطبيعي بعد غد.

وقال مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية ويجب على المواطنين متابعة النشرة الجوية يوميا، مضيفا إلى أن اليوم الطقس مائل للحرارة فى ساعات النهار ويميل للبرودة خلال ساعات الليل والساعات المتأخرة منه.

وتابع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح اليوم لها تأثير طفيف على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مشيرا إلى أن هناك إضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط ولا يسمح بالقيام بالأنشطة البحرية.



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