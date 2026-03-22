محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد.. انتظام المرافق الحيوية وإحالة رئيس حي السبط بالخارجة للتحقيق

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في جولةٍ مفاجئة 
محافظ الوادي الجديد تتفقد انتظام وجاهزية عدد من المرافق الحيوية

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم ، شملت عددًا من المرافق الحيوية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع أي طوارئ خلال فترات الأعياد والمناسبات.

واستهلت المحافظ جولتها، بزيارة مرفق الإسعاف للتأكد من انتظام العمل، وجاهزية السيارات والمعدات الطبية، وتوافر الأطقم الطبية، مؤكدةً على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومشيدةً بمستوى الجاهزية والانضباط.

كما شملت الجولة تفقد أقسام مستشفى الحميات بالخارجة؛ واطمأنت على تواجد الأطقم الطبية و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددةً على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم الخدمة اللائقة.

من ناحية أخرى، قامت مجدي بتفقد إدارة الحماية المدنية، واطلعت على مدى جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع البلاغات والحوادث، مثمنةً جهود رجال الحماية المدنية في التعامل مع الأزمات المختلفة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان بالقطاعات المختلفة.

لتدني مستوى النظافة العامة 
محافظ الوادي الجديد: إحالة رئيس حي السبط بالخارجة للتحقيق

قررت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد إحالة رئيس حي السبط بمدينة الخارجة للتحقيق لتقاعسه في أداء مهام عمله وذلك على خلفية جولتها المفاجئة صباح اليوم، وما تلاحظ من تدني مستويات النظافة العامة بالحي.

وشددت المحافظ على تكثيف جهود متابعة الوحدات المحلية وتحسين  جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و رفع كفاءة منظومة النظافة والإسراع في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات بالأحياء والشوارع، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكدت المحافظ أنه لا تهاون مع أي تقصير في تحقيق رضا المواطنين والانضباط الإداري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

كيلو الطماطم بـ 50 جنيه.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق الوادي الجديد ارتفاعا نسبيا فى أسعار الخضراوات والفاكهة فى ثالث أيام العيد بسبب كثرة الطلب على المنتجات ونقص الوارد من الخضروات بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بكافة منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، حيث شملت الجهود وجرى إمداد المنافذ بكافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة "من المزارع مباشرة"

توجيهات مشددة بضبط الأسعار

ومن جانبها شددت حنان مجدى محافظ الوادي الجديد على بيع كافة المنتجات بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، وذلك ضمن خطة المركز لمحاربة الغلاء، مع استمرار المرور الدوري من قبل مسؤولي المركز للتأكد من توافر كافة الأصناف والالتزام بالأسعار المعلنة وتلبية احتياجات الجمهور أولاً بأول، وزيادة الكميات المعروضة من السلع، لضمان وصول الدعم والخدمات لكافة المواطنين في مختلف أحياء مدينة الخارجة.

ارتفاع  ملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:
طماطم 50 جنيه
خيار 20 جنيه
بطاطس 10 جنيه
بصل أبيض  10جنيه
بصل أحمر 10 جنيه
فلفل 22 جنيه
فلفل شطة 22 جنيه
باذنجان 12 جنيه
كوسه 15 جنيه
جزر 10 جنيه
بسلة 25 جنيه
بطاطا 5 جنيه
كرنب 25 جنيه
قرنبيط 25 جنيه
رمان ممتاز 20 جنيه
جوافه 15 جنيه
برتقال يوسفي 15 جنيه
برتقال 15 جنيه
موز 25
كاكا 35 جنيه
عنب 25 جنيه
كنتالوب 25 جنيه
ليمون 40 جنيه
مانجو 50 جنيه
تفاح 60 جنيه
نبق عماني 60 جنيه
كيوى 100 جنيه.

الكشري
ترمس
سندوتشات الكبدة
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
