في ذكرى ميلاد رجل كل المجالات.. قصة طلعت حرب "أبو الاقتصاد" والمنتج السينمائي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد طلعت حرب الاقتصادي المصري المعروف، مؤسس بنك مصر، ويعد أحد أعلام الاقتصاد في مصر والملقب بـ " أبو الاقتصاد".



قصة حياة طلعت حرب من الصعب اختصارها في سطور، فهي حياة متشعبة مليئة بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، أفردت لها الإذاعة المصرية مسلسلا خاصا تناول قصة حياته، بطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي.



وفي هذه السطور يستعرض صدى البلد ملامح من حياة أبو الاقتصاد المصري.



ولد طلعت حرب في 25 نوفمبر 1867، وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1889 والتحق للعمل كمترجم بالقسم القضائي "بالدائرة السنية" ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات ثم مديرًا لمكتب المنازعات حتى أصبح مديرًا لقلم القضايا.



وفي عام 1905 انتقل ليعمل مديرًا لشركة كوم إمبو بمركزها الرئيسي بالقاهرة، ثم مديرًا للشركة العقارية المصرية والتي عمل على تمصيرها حتى أصبحت غالبية أسهمها للمصريين.



وفي عام 1910 حاولت الشركة المالكة لقناة السويس تقديم مقترح لمد امتياز الشركة 50 عامًا أخرى، إلا أن طلعت حرب ساهم في حشد الرأي العام لرفض ومعارضة هذا المقترح وأصدر كتابه "مصر وقناة السويس"، حيث أثمرت هذه الجهود لاحقًا قيام مجلس النواب برفض هذا المقترح.



تأسيس بنك مصر



راودت فكرة إنشاء بنك مصري طلعت باشا حرب منذ عام 1908، لكن فكرة إنشاء بنك مصري واجهتها معيقات أدت إلى تأجيل الفكرة مرارا وتكرار، وحين استقر الأمر على إنشاء البنك، تعطل القرار بعد قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914، ليتعطل تأسيس البنك حتى قيام ثورة 1919.



بعد قيام الثورة استطاع طلعت باشا حرب إقناع 126 مصريا بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ ما اكتتبوا به ثمانين ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم، أي أنهم جعلوا ثمن السهم أربعة جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصري بك من أعيان مغاغة الذي اشترى ألف سهم.



وفي الثلاثاء 13 ابريل سنه 1920 نشرت الوقائع المصرية في الجريدة الرسمية للدولة مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "بنك مصر".



وهؤلاء الثمانية هم: أحمد مدحت يكن باشا، يوسف أصلان قطاوي باشا، محمد طلعت بك، عبد العظيم المصري بك، الدكتور فؤاد سلطان، عبد الحميد السيوفى أفندي، اسكندر مسيحه أفندي، عباس بسيوني الخطيب أفندي.



بخلاف البنك، أسس طلعت باشا حرب مشاريع أخرى، منها أول مطبعة مصرية برأس مال قدره 5 آلاف جنيه، كما أنشاء أيضا شركة مصر للنقل البري التي قامت بشراء أول حافلات لنقل الركاب، وساهم أيضًا في إنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما.



وفي عام 1927 أنشأ شركات مصر للنقل والملاحة البحرية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، ومصر للصباغة، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت، ومصر للمستحضرات الطبية، ومصر للألبان والتغذية، ومصر للكيمياويات، ومصر للفنادق، ومصر للتأمين، كما أنشأ طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الأجنبية بنزايون - صيدناوي وغيرهم.



كما سعى طلعت حرب لإنشاء شركة مصرية للطيران إلى أن صدر في 27 مايو 32 مرسوم ملكي بإنشاء شركة مصر للطيران كأول شركة طيران في الشرق الأوسط برأس مال 20 ألف جنيه، وساهم أيضا في تأسيس النادي الأهلي برأس مال قدره 100 جنيه.