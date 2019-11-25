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رياضة

أوامر حمراء .. غيابات بالجملة في الجونة أمام الأهلي بالدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
فريق الجونة
فريق الجونة
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عمرو الحلوانى
تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة خلال مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها اليوم الاثنين، بملعب الجونة، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين المقرر غيابهم عن مباراة اليوم أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي، بناءً على اتفاق مبرم بين الأهلي والجونة.

وكان الأهلي وافق على إعارة الرباعى توفيق وريان والجزار وباسم على الجونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وضع بند في الإعارة يمنع مشاركتهم أمامه فى مبارياته ضد الجونة.

ويعد الرباعي توفيق وريان والجزار وباسم من اللاعبين المهمين داخل فريق الجونة في ظل الاعتماد عليهم بشكل مستمر في التشكيل الأساسي للجونة.

وكان توفيق وريان والجزار نجحوا في الظهور بمستويات فنية مميزة خلال مشاركتهم مع المنتخب الأوليمبي بمنافسات بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
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