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محافظات

بسبب مصنع كيما.. اختناقات بالجملة بين طلاب مدرسة ثانوى بأسوان .. والمحافظ: إجراء عاجل مع وزيرة البيئة .. التفاصيل كاملة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:55 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
حالة من الارتباك سادت بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان بعد إصابة عدد من الطالبات بحالات اختناق من الأدخنة المبتعثة من مصنع كيما القديم.

١٥ سيارة إسعاف هرولت إلى المدرسة حيث تم إخلاء المدرسة وتبين إصابة 84 طالبة باختناق رئوى بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم .

وعلى الفور أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إتصالا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه مع إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالموقف الحالى .

وقد توجه محافظ أسوان أيضًا إلى مصنع كيما القديم حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذى تنبعث منه الأدخنة الضارة ، مع تحرير محضر مخالفة من الادارة العامة للبيئة لتسبب إنتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئى بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان .

وكان محافظ أسوان قد توجه إلى مبنى المدرسة حيث إستدعى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور محمد الدخيلى مدير الإسعاف ، ووجه المحافظ إلى سرعة قيام فرق سيارات الإسعاف بنقل الحالات المصابة لمستشفى أسوان الجامعى بواقع 54 حالة ، وأيضًا لمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بواقع 30 حالة حيث خروج معظمهم بعد تماثلهم للشفاء وتلقى العلاج اللازم .

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى قسم الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعى ، وأيضًا إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة للإطمئنان على الحالات المصابة بالإختناق ومباشرة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، بجانب توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة .

وقد رافقه كل من اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى النائبين ياسين عبد الصبور وحسن سيد خليل عضوا مجلس النواب .

وقد أكد وكيل وزارة الصحة باسوان أنه تم خروج ٦٤ حالة من الطالبات بعد تحسن حالتهن بينما يتبقي ٢٠ حالة تحت الملاحظة.
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