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أخبار البلد

رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:47 م
رئيس مؤسسة إيطالية
رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة
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محمد شحتة
استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أوجينو بينيديتي جاليو، رئيس مؤسسة بنيديتي والوفد المرافق له، بالجامع الأزهر.

وقال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إن مصر ترتبط بعلاقات قوية ومتجذرة منذ أكثر من ألف عام مع الإيطاليين، فالقاهرة والجامع الأزهر شاهدان على هذه العلاقة فجوهر الصقلي الذى بنى الجامع الأزهر من جزيرة صقلية الإيطالية.

وأضاف أن الأزهر يعمل على مد جسور التواصل بين أتباع الثقافات والأديان، ووثيقة الإخوة الإنسانية دليل ساطع على أن المحرك الأساسي للأزهر هي الإنسانية التي هي حق للجميع، مؤكدًا أن الإسلام دين سلام ويرسخ المودة والرحمة بين الجميع.

ومن جانبه أشاد أوجينو بينيديتي جاليو، رئيس مؤسسة بنيديتي بالقاهرة والوفد المرافق له، بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الديانة الإسلامية يحمل الخير بسبب اعتداله ووسطيته وحضه على حب الآخر.

وأضاف رئيس مؤسسة بنيديتي، أنه شاهد على ما يقوم به الأزهر في قارة أفريقيا أثناء جولاته في القارة، مبينًا أن الأزهر يحمل الخير أينما ذهب، فهو يحمل رسالة إنسانية تتسع الجميع، ودوره مهم في العالم كله.

وأشار بينيديتي إلى أنه تم تدشين منزلًا لجوهر الصقلي في مدينة "راجوزا" الإيطالية الواقعة في جزيرة صقلية، ومن المقرر أن يكون هذا المنزل مركزًا للدراسات الإسلامية والإنسانية، تكريمًا لتاريخه ودوره البارز منذ أكثر من ألف عام.

وحرص وكيل الأزهر على مرافقة رئيس مؤسسة بنيديتي خلال زيارته للجامع الأزهر، وتبادلا الهدايا التذكارية في نهاية اللقاء.
رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة
رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة
رئيس مؤسسة إيطالية يزور الجامع الأزهر ويشيد بجهود المشيخة
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