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رياضة

الطريق الصحيح .. حلمى طولان يطالب لاعبى إنبي بالفوز على الزمالك

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:17 م
حلمى طولان مدرب إنبي
حلمى طولان مدرب إنبي
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عمرو الحلوانى
طالب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لاعبيه بالفوز على الزمالك خلال مواجهة الفريقين اليوم بملعب السلام والمقرر إقامتهما فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز .

وعقد حلمى طولان جلسة مطولة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الرئيسي لإنبي أمس ، وأكد طولان ثقته الكاملة فى قدرات لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الزمالك اليوم والظهور بمستوى فنى جيد ، من أجل محو آثار النتائج السلبية التى تلقاها الفريق طوال الجولات الخمس الماضية بالدورى الممتاز .

وأشاد طولان بالمجهود الكبير الذى تم بذله من قبل اللاعبين خلال فترة التوقف للدورى بسبب خوض المنتخب الوطنى الأولمبي منافسات الأمم الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها فى صيف 2020 بـ طوكيو .

وأشار حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي إلى أن لقاء اليوم أمام الزمالك يعد مهما للفريق من أجل الظهور بشكل مختلف بالدورى المصري.

وكان الجهاز الفني لإنبي رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك والتى يسعى خلالها إلى الفوز بها وتصحيح مسار الفريق بجدول ترتيب المسابقة بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الدورى خلال الجولات الخمس الماضية.

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