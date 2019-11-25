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مرأة

حيلة رخيصة تحميكِ من تقصف الأظافر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:02 م
صدى البلد
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رشا عوني
تهتم الفتيات بأظافرهن بشكل خاص، وينتظرن أيامًا حتى تصبح طويلة وقوية لتمنحهن إطلالة مميزة، لكن سرعان ما نتعرض لتقصف الأظافر المفاجئ خاصة الطويل، التي يحدث لها تقصف من منتصف الظفر فتسبب ألمًا.

ويحدث تقصف الأظافر بسبب ضعفها رغم طولها، فلا تتحمل الاستمرار لفترة طويلة بهذا الشكل فتتقصف مما يجبرك على قصها والانتظار مرة أخرى حتى تصبح طويلة.

يمكنك تجربة طرق مختلفة لتقوية الأظافر ومنع تقصفها، حيث نصح موقع Glowpink المعني بجمال المرأة، بوصفة الثوم لتقوية الأظافر وكذلك إطالتها في وقت قصير.

طريقة تقوية الأظافر وتطويلها بالثوم :
قومي بفرك أظافرك كل ليلة بفص ثوم عن طريق قسمه نصفين وفرك الأظافر به، واتركيه دون غسل الأظافر حتى يمتصها والأفضل النوم به.

طريقة تقوية الأظافر بزيت الزيتون :
اخلطي ملعقتين من زيت الزيتون وضيفي له قطرات من عصير الليمون، وضعي هذا الخليط على أظافرك بقطنة نظيفة يوميًا، فزيت الزيتون يعمل على تطويل الأظافر وتقويتها ومنع تقصفها.
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