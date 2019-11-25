ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:44 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
Advertisements
محمد وديع
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 25 نوفمبر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للأمير فيصل بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية، مؤكدًا على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة.

وأشار حافظ إلى أن لقاء الوزيرين تناول الموقف إزاء التطورات الأخيرة المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصةً مسألة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المُحتلة.

كما أضاف حافظ أن الوزيرين بحثا كذلك مُجمّل جوانب العلاقات الوطيدة بين البلديّن الشقيقيّن وسُبل دفع مجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، فضلًا عن التطرُّق إلى أهم المستجدات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة خطية من أمير الكويت لـ خادم الحرمين الشريفين

وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني

اجتماع ثنائى بين وزيرى خارجية مصر والسعودية فى الجامعة العربية

ترشيحاتنا

بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل

أحمد حمدي وعمرو بركات يقودان الجونة أمام الأهلي | التشكيل

أوامر حمراء .. غيابات بالجملة في الجونة أمام الأهلي بالدوري

بعملة معدنية .. طريقة سهلة لتنظيف المرحاض .. فيديو

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

نجلها محبوس فى دولة عربية | نصاب يستولى على 165 الف جنيه من سيدة بزعم علاقته بالقاضي

AdvertisementS

بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل

غضب شديد على نادى الزمالك.. ومتابعون: أنقذوا القلعة البيضاء من الشحاتة والفضيحة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

استبعاد ديانج والشيخ .. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

مصادر: السيسي يجدد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي 4 سنوات

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

السيسي لرئيس إيني: نتطلع إلى اكتشافات غاز وبترول جديدة

بعد فستانها الجريء.. 10 إطلالات مثيرة لـ منى ممدوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

البيض والسلطة الخضراء.. 10 نصائح ذهبية من جمال شعبان لصحة أفضل