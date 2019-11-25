نانسي عجرم غاضبة من بطش الحكومة اللبنانية.. اعرف التفاصيل

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها الشديد بسبب استمرار بطش الحكومة اللبنانية واستمرار الفوضى في أركان البلاد.



ونشرت نانسي عجرم تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات تويتر قائلة:" في وطني يستشهد بائع الزهور ويعتقل بائع الخضار ويجرح بائع البقالة كل الباعة في وطني مستهدفون، إلا باعة الوطن، فهم بالأمن والترف ينعمون".



وجاءت تعليقات الجمهور على التغريدة كالآتي: "أجمل وصف لما يحدث في الوطن العربي الآن كلامك حكم أه والله صدقتي_

في كل البلاد العربية هيك يا نانسي بس الظاهر بلدكم نازلة عالساحة جديد".



يذكر أن حققت نانسي عجرم العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية سواء في الحفلات الغنائية أو بطرحها الأغاني السينجل، والتواجد على الساحة الفنية بشكل جيد جدًا