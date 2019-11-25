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رياضة

مدرب الإسماعيلي يتحدث عن التأهل من الإمارات ونسيان لقاء الذهاب وغياب الدوليين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن الفريق يتطلع لحصد بطاقة التأهل للدور التالي في البطولة العربية للاندية من الإمارات رغم صعوبة المواجهة مع فريق الجزيرة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجزيرة غدا باستاد هزاع بن زايد ، لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال يسيتش خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم قبل المباراة: "بالتأكيد سعداء باكتمال صفوفنا لكن لايشغل بالنا هل سيخوض المنافس المباراة بمشاركة لاعبيه الدوليين من عدمها ؟، تركيزنا فقط على فريقنا”.

وأوضح مدرب الدراويش أن لاعبي الفريق الدوليين للأسف لم يكونوا متواجدين ضمن صفوف الفريق خلال فترة التوقف الماضية إلا أن الجميع فى حالة تركيز كبيرة من أجل اسعاد جماهير الإسماعيلي.

وأتم المدرب الصربى حديثه : "سنخوض تلك المباراة باعتبارها بطولة منفصلة وحرصت على مطالبة اللاعبين بنسيان مواجهة الذهاب من أجل ضمان تقديم أفضل نتيجة ممكنة بلقاء الغد".
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